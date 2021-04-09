Son dakika haberi... Van Gölü'nde tekneyle göçmen kaçakçılığı jandarmaya takıldı

Son dakika haberler: Van Gölü'nde tekneyle taşınan 20 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Van Gölü'nde tekneyle taşınan 20 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Ahlat Asayiş Bot Tim Komutanlığınca 9 Nisan 2021 günü saat 03.15 sıralarında Van Gölü'nün Yelkenli bölgesinde icra edilen devriye faaliyetinde şüphe üzerine bir teknenin kontrol edildiği belirtildi. Açıklamada, "Teknede yapılan kontrolde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 20 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenlere 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa muhalefet suçundan toplam 94 bin 920 Türk Lirası idari para cezası kesilmiştir. Yakalanan 20 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç İdaresine teslim edilecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı