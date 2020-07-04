Son dakika haberi: Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmaları sürüyor
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Son dakika haberi: Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmaları sürüyor

Son dakika haberine göre Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberi: Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmaları sürüyor
04.07.2020 10:53 | Son Güncelleme: 04.07.2020 10:56

Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden Van Gölü'ne açılan ve bir daha haber alınamayan teknenin bulunması için ekipler, sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başladı.

Çarpanak Yarımadası'ndaki bölgede 45 kişilik Jandarma İç Güvenlik Timi, Emniyet Müdürlüğü, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri çalışma yürütüyor.

Bölgedeki 2 kilometrekarelik alanda yoğunlaştırılan çalışmalarda İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bot Komutanlığı ekipleri, sonar ve 2 ROW cihazıyla suyun altını tarıyor.

Arama çalışmalarına Liman Başkanlığına ait tekneler de destek veriyor.

Olayla ilgili 16 kişi aranıyor

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede arama tarama faaliyetlerinin havadan, karadan ve gölden çok yönlü devam ettiği bildirildi.

Deniz Kuvvetlerinden bir ekibin daha yatay Sonar ve ROW cihazlarıyla çalışmalara dahil olacağı belirtilen açıklamada, şu ana kadar yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 7 kişinin cesedine ulaşıldığı kaydedildi.

Güvenlik güçlerince yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 15 kişiden 4'ünün tutuklandığı, 2'si adli kontrolle olmak üzere 8'inin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, 3'ünün gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirilen açıklamada, 16 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Olay

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nden 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ve çevresinde arama çalışması başlatılmış, yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 7 kişinin cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

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Kaynak: AA

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