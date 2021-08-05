VAN GÖLÜ İÇİN 430 KİLOMETRE PEDALLAYACAKLAR
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VAN GÖLÜ İÇİN 430 KİLOMETRE PEDALLAYACAKLAR

VAN GÖLÜ İÇİN 430 KİLOMETRE PEDALLAYACAKLAR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN Gölü Aktivistleri Derneği'nce 'Van Gölü Havzası Eylem Planı ve Uygulama Programı' kapsamında farkındalık oluşturmak için '3'üncü Van Gölü Bisiklet Festivali' düzenlendi.

VAN Gölü Aktivistleri Derneği'nce 'Van Gölü Havzası Eylem Planı ve Uygulama Programı' kapsamında farkındalık oluşturmak için '3'üncü Van Gölü Bisiklet Festivali' düzenlendi. Festivalde 150 bisikletli, 430 kilometrelik gölün etrafında pedal çevirecek.

Van Gölü Aktivistleri Derneği tarafından düzenlenen '3'üncü Van Gölü Bisiklet Festivali' başladı. 7 gün sürecek festivale farklı illerinden de gelen 150 bisikletli katıldı. Van Atatürk Kültür Parkı'nda startı verilen festivali farkındalık ve bilinçlendirme için düzenlediklerini söyleyen Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, "'3'üncü Van Gölü Bisiklet Festivali'ni gerçekleştirmek için buradayız. Bu festivalimizi geleneksel hale getirdik. Bu yıl çeşitli illerden toplam 150 sporcu katılıyor. Festival 'Van Gölü Koruma Eylem Planı'nın bir parçası. Bu festivalle farkındalığı artırmak istiyoruz. Halkın bilinçlenmesini, Van Gölü'ne sahip çıkmasını istiyoruz. Van Gölü çok özel bir yer. Gölümüzün tanıtımını da yapmak istiyoruz. Tüm ayrıntıları ile gölümüzü tanıtmak istiyoruz. Bu festivallerle dikkatleri çekip, sahiplenmeyi amaçlıyoruz. Festivalimiz 7 gün sürecek ve 150 sporcu katılıyor. Van Gölü'nün güzelliklerini bu şekilde tanıtmayı hedefliyoruz" dedi.

İlk kez Van'a gelerek, etkinliğe katıldığını söyleyen İsmail Altıntaş, "Eskişehir'den katılıyorum. 430 kilometre olan Van Gölü'nün etrafını hep birlikte turlayacağız. Farkındalık amacıyla burada buluştuk" diye konuştu.

İstanbul'dan gelerek festivale katıldığını belirten Duygu Kırkıcı ise geçen hafta Dinar'dan Aydın Söke'ye kadar pedal çevirdiğini, bu kez de Van Gölü için pedallayacağını söyledi.

VAN GÖLÜ İÇİN 430 KİLOMETRE PEDALLAYACAKLAR
VAN GÖLÜ İÇİN 430 KİLOMETRE PEDALLAYACAKLAR
VAN GÖLÜ İÇİN 430 KİLOMETRE PEDALLAYACAKLAR
VAN GÖLÜ İÇİN 430 KİLOMETRE PEDALLAYACAKLAR
VAN GÖLÜ İÇİN 430 KİLOMETRE PEDALLAYACAKLAR
VAN GÖLÜ İÇİN 430 KİLOMETRE PEDALLAYACAKLAR
VAN GÖLÜ İÇİN 430 KİLOMETRE PEDALLAYACAKLAR
VAN GÖLÜ İÇİN 430 KİLOMETRE PEDALLAYACAKLAR
VAN GÖLÜ İÇİN 430 KİLOMETRE PEDALLAYACAKLAR
VAN GÖLÜ İÇİN 430 KİLOMETRE PEDALLAYACAKLAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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