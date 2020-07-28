Son dakika haberi | Van Gölü havzasındaki kelebekler Son dakika haberleri: İklimi, zengin bitki florası ve eşsiz doğasıyla her mevsim çok sayıda canlıyı bünyesinde barındıran Van Gölü havzasında, rengarenk çiçekler arasında uçuşan kelebekler güzellikleriyle göz kamaştırıyor.

İklimi, zengin bitki florası ve eşsiz doğasıyla her mevsim çok sayıda canlıyı bünyesinde barındıran Van Gölü havzasında, rengarenk çiçekler arasında uçuşan kelebekler güzellikleriyle göz kamaştırıyor. Birçok endemik bitkinin yer aldığı havzada çok sayıda kelebek türü de bulunuyor. Kaynak: AA