Son dakika haberi! Van Emniyet Müdürlüğü kentte bir apartmanda 115 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı Açıklaması
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Son dakika haberi! Van Emniyet Müdürlüğü kentte bir apartmanda 115 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı Açıklaması

Son dakika haberi! Van Emniyet Müdürlüğü kentte bir apartmanda 115 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Van'da bir apartmandaki iki dairede yapılan aramada yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 115 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da bir apartmandaki iki dairede yapılan aramada yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 115 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların deşifre edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kentte "şok evleri" olarak tabir edilen yapıların yıkılması üzerine göçmenlerin, kaçakçılar tarafından apartman dairelerine yerleştirildiğinin tespit edildiğine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir apartmandaki 2 dairede yapılan aramada 115 düzensiz göçmen yakalanmış, bir şüpheli hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılmıştır. Yıl içerisinde göçmen kaçakçılığı ile mücadelede, aralarında otobüs şoförü, şok ev ve apartman dairesi sahibi ile sınırdan il merkezine araçlarla düzensiz göçmen getiren organizatörler olmak üzere toplam 121 olayda haklarında işlem yapılan 260 şüpheliden 117'si adli makamlarca tutuklanmıştır. Ayrıca tespiti yapılıp içerisinden düzensiz göçmen alınan 85 'şok ev'in belediye ekipleri yardımı ile yıkımı gerçekleştirilmiştir."

Açıklamada, vatandaşların desteğiyle düzensiz göçmenlerle mücadeledeki başarılı çalışmaların devam edeceği vurgulanan açıklamada, "4 aylık süreçte vatandaşlarımızdan gelen 508 ihbarın tamamı değerlendirilmiş olup ihbarların yüzde 94,4 doğru çıkmıştır. Düzensiz göçmen kaçakçılığı ile mücadelemizde bize destek veren vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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