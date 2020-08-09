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Son dakika haberi: Van'dan Antalya'ya domates

Son dakika ekonomi haberi... Van'dan Antalya'ya domates -Türkiye'de kışı en sert geçen Çaldıran'daki seralarda üretilen domatesler tırlarla Antalya'ya gönderildi Van'ın Çaldıran ilçesinde termal seralarda üretilen domatesler tırlarla Antalya'ya gönderildi.

09.08.2020 12:53 | Son Güncelleme: 09.08.2020 12:59

Van'dan Antalya'ya domates

-Türkiye'de kışı en sert geçen Çaldıran'daki seralarda üretilen domatesler tırlarla Antalya'ya gönderildi

VAN - Van'ın Çaldıran ilçesinde termal seralarda üretilen domatesler tırlarla Antalya'ya gönderildi.

Çaldıran ilçesinde termal seralarda 4 yıl önce üretilmeye başlanan domatesler, Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi şimdi de Türkiye'nin sebze üretiminde önemli yere sahip olan Antalya'daki tezgahlardaki yerini aldı. Tırların Antalya'ya gönderilmesi öncesinde seralarda inceleme yapan Vali Mehmet Emin Bilmez, har zaman üretim yapan çiftçiye destek olacaklarını söyledi. Van'dan Antalya'ya domates gönderilmesinin çok anlamlı olduğunu vurgulayan Vali Bilmez, "Çaldıran 2050 rakımda Türkiye'nin kışı en sert geçen, yıllık hava sıcaklık ortalaması en düşük olan ilçemizdir. 4 yıldır jeotermal seracılık yapılıyor. Burada üretilen ürünler hem bölgemizde hem de turizmin merkezi Antalya'ya gitmektedir. Bu örnek çalışmayı ilimizde yapan firma yetkililerine teşekkür ediyorum. Bunun devamında bölgemizde jeotermal seraların kurulduğu OSB'lerin alt yapısı için çalışma yürütmekteyiz. İnşallah onlarca üreticimiz bu tür seralarda ürettiği ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına pazarlayacak" dedi.

Seralarda üretim yapan firmanın ortaklarından Yusuf Taşkın, domateslerin özellikleri ve önümüzdeki dönemdeki hedeflerini Vali Mehmet Emin Bilmez'e anlattıktan sonra domates yüklü tırlar Antalya'ya doğru yola çıktı.

Sera incelemesinde ve tırların uğurlanmasında Vali Mehmet Emin Bilmez'e Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş da eşlik etti.

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Son dakika haberi: Van'dan Antalya'ya domates

Kaynak: İHA

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