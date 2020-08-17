Son dakika haberi! Van'daki terör operasyonunda bir güvenlik korucusu şehit oldu
Son dakika gündem haberi... Van'ın Çaldıran ilçesindeki terör operasyonunda bir güvenlik korucusu şehit oldu.
17.08.2020 12:03 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:41
Van'ın Çaldıran ilçesindeki terör operasyonunda bir güvenlik korucusu şehit oldu.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Çaldıran ilçesinde Şehit Jandarma Üsteğmen Harun Parlak Operasyonu düzenlendi.
Operasyonda güvenlik korucusu Haki Taş şehit oldu.
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Kaynak: AA