Son dakika haberi! Van'daki terör operasyonunda bir güvenlik korucusu şehit oldu Son dakika gündem haberi... Van'ın Çaldıran ilçesindeki terör operasyonunda bir güvenlik korucusu şehit oldu.

Van'ın Çaldıran ilçesindeki terör operasyonunda bir güvenlik korucusu şehit oldu. Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Çaldıran ilçesinde Şehit Jandarma Üsteğmen Harun Parlak Operasyonu düzenlendi. Operasyonda güvenlik korucusu Haki Taş şehit oldu. Kaynak: AA