Son dakika haberi! Van'da yöresel yemek yarışması
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Son dakika haberi! Van'da yöresel yemek yarışması

28.11.2020 15:29 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:42

Edinilen son dakika haberine göre Van'da yöresel yemek yarışması Van'ın İpekyolu Belediyesince düzenlenen yöresel yemek yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Van'da yöresel yemek yarışması

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesince düzenlenen yöresel yemek yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kentin yöresel yemeklerinin ön plana çıkarılması için İpek Kadınlar Yöresel Yemek Yarışması düzenlemeye devam ediyor. Geçen hafta Karagündüz Mahallesi'nde ilki düzenlenen yarışmanın ikincisi ise bu kez Karpuzalan Mahallesi'nde yapıldı. Taziye evinde gerçekleştirilen yarışmaya katılan 12 kadın; helise, ayran aşı ve kayısı tatlısı kategorilerinde hünerlerini sergiledi.

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Yarışmacılara ödülleri verildi

Van yemek ve mutfak kültürünü gönüllü olarak tanıtan kadınlardan oluşan 'Mavi Fularlılar' grubundan Hatice Türkmen ile Nuran Demirhan ve şefler Sinan Pulat, Murat Hurma ile Adem Ergin'in jüri üyesi olduğu yarışmada, birinci olan yarışmacılara elektrik süpürgesi, ikincilere granit tencere takımı, üçüncülere çelik çaydanlık, dördüncülere de granit tencere verildi. Dereceye girenler ödüllerini Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın elinden aldı.

"Bu tür organizasyonları önemsiyorum"

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, kültürel faaliyetlere belediye olarak her zaman destek verdiklerini belirterek, "Bu tür organizasyonları önemsiyorum. Geçen hafta yapılan yarışmaya iş yoğunluğundan dolayı katılamamıştım. Bu kez katıldım ve bu heyecana ortak oldum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'Mavi Fularlılar' grubundan Hatice Yaşar Türkmen de, yöresel yemek yarışmalarının kent kültürünün tanıtımı açısından değerli olduğunu ve bu yarışmaların devam etmesi gerektiğini söyledi.

Son dakika haberi! Van'da yöresel yemek yarışması
Son dakika haberi! Van'da yöresel yemek yarışması
Son dakika haberi! Van'da yöresel yemek yarışması
Son dakika haberi! Van'da yöresel yemek yarışması
Son dakika haberi! Van'da yöresel yemek yarışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KAVAK

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