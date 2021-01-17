Yolu kapanan mahalledeki hamile kadın 6 saat süren çalışmayla hastaneye ulaştırıldı
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Yolu kapanan mahalledeki hamile kadın 6 saat süren çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

17.01.2021 09:35 | Son Güncelleme: 17.01.2021 09:44

Van'ın Muradiye ilçesinde, yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan mahallede mahsur kalan hamile kadın, belediye ve sağlık ekiplerinin 6 saat süren çalışmasıyla hastaneye götürüldü.

Van'ın Muradiye ilçesinde, yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan mahallede mahsur kalan hamile kadın, belediye ve sağlık ekiplerinin 6 saat süren çalışmasıyla hastaneye götürüldü.

İlçeye 35 kilometre mesafedeki Gültepe Mahallesi'nde doğum sancıları başlayan 28 yaşındaki Neslişah Fırtına'nın yakınları, yolun kardan kapanması nedeniyle hastaneye götüremeyince yardım talebinde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri, 6 saat süren çalışmayla yolu açarak sağlık ekiplerinin mahalleye ulaşmasını sağladı.

Evde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan Fırtına'nın, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yolu kapanan mahalledeki hamile kadın 6 saat süren çalışmayla hastaneye ulaştırıldı
Yolu kapanan mahalledeki hamile kadın 6 saat süren çalışmayla hastaneye ulaştırıldı
Yolu kapanan mahalledeki hamile kadın 6 saat süren çalışmayla hastaneye ulaştırıldı
Yolu kapanan mahalledeki hamile kadın 6 saat süren çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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