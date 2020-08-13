Son dakika haberi... Van'da valizden 6 kilo eroin çıktı
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Son dakika haberi... Van'da valizden 6 kilo eroin çıktı

Son dakika haberleri... VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde durumundan şüphelendikleri H.A.'yı durdurarak elindeki valizde arama yaptı.

Son dakika haberi... Van'da valizden 6 kilo eroin çıktı
13.08.2020 09:08 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:48

VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesinde durumundan şüphelendikleri H.A.'yı durdurarak elindeki valizde arama yaptı. Yapılan aramada valizin içerisinde 6 kilo 310 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürürken, İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde devriye görevi sırasında yaya halindeki H.A.'dan şüphelendi. Şüphe üzerine H.A.'nın elinde bulunan valizde arama yapan ekipler, 6 kilo 310 gram eroin ile 470 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

 


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Kaynak: DHA

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