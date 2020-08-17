Son dakika haberi... Van'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima... Son dakika haberine göre Van'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima Akio ile 'Dr. Miyazaki Koru Parkı' açılışı.

Van'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima Akio ile 'Dr. Miyazaki Koru Parkı' açılışı Kaynak: İHA