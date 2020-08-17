Son dakika haberi... Van'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima...
Son dakika haberine göre Van'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima Akio ile 'Dr. Miyazaki Koru Parkı' açılışı.
17.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:03
Van'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima Akio ile 'Dr. Miyazaki Koru Parkı' açılışı
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Kaynak: İHA