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Son dakika haberi: Van'da trafik kazası: 5 yaralı

Son dakika haberi: Van'da trafik kazası: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

ÖZALP, VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.00 sıralarında Çaldıran- Özalp yolu Yağbasan Mahallesi yakınlarında 65 LE 712 plakalı araç yoldan çıkarak kayalıkların üzerine uçtu. Çevredeki vatandaşların 112'ye haber vermesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçtaki 5 yaralı sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Ambulanslara alınan yaralılar Çaldıran Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Son dakika haberi: Van'da trafik kazası: 5 yaralı

Son dakika haberi: Van'da trafik kazası: 5 yaralı

Son dakika haberi: Van'da trafik kazası: 5 yaralı

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