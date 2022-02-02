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Son dakika haberi... Van'da 'torbacı' operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Van'da 'torbacı' operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 30 şahsa yasal işlem yapıldı.

VAN (İHA) - Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 30 şahsa yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "27 Ocak ile 2 Şubat 2022 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 2 kilo 14 gram metamfetamin, 34,23 gram esrar, 4,21 gram kokain, 4,09 gram eroin, 1 adet ecstasy ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 30 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Son dakika haberi... Van'da 'torbacı' operasyonu

Son dakika haberi... Van'da 'torbacı' operasyonu

Son dakika haberi... Van'da 'torbacı' operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu Madde Ticareti, Van, 3. Sayfa, Haber

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