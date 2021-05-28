Son dakika haberi! Van'da teröristlere ait sığınak imha edildi
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Son dakika haberi! Van'da teröristlere ait sığınak imha edildi

Son dakika haberi! Van'da teröristlere ait sığınak imha edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Van'ın Çatak ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda tespit edilen sığınak ve bir miktar yaşam malzemesi imha edildi.

Van'ın Çatak ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda tespit edilen sığınak ve bir miktar yaşam malzemesi imha edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Çatak ilçesi kırsalında 28 Mayıs 2021 tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet sığınak ve bir miktar yaşam malzemesi tespit edilerek imha edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Son dakika haberi! Van'da teröristlere ait sığınak imha edildi
Son dakika haberi! Van'da teröristlere ait sığınak imha edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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