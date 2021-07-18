Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
Bir son dakika haberine göre Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Esenyamaç Mahallesi Mazılı mezrası kırsalında operasyon düzenledi.
Operasyonda, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve 20 şarjörü, 3 savunma tipi el bombası, PKM makinalı tüfeği namlusu, 195 fişek, 2 kanas piyade tüfeği şarjörü, 3 biksi mayonu ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan