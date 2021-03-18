Son dakika haberi: Van'da terör örgütü PKK'nın, hücre yapılanması için görevlendirdiği terörist yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Van'da, terör örgütü PKK/KCK'nın hücre yapılanması için görevlendirildiği belirlenen terörist yakalandı.

Van'da, terör örgütü PKK/KCK'nın hücre yapılanması için görevlendirildiği belirlenen terörist yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 2014'te PKK/KCK terör örgütüne katılan, 2015'te Suriye'de, 2016'da Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde silahlı faaliyet yürüten ve terör örgütüne eleman temin etmek için çalışmalar yaptığı tespit edilen terörist, 16 Mart'ta İpekyolu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.

Teröristin, terör örgütü PKK/KCK tarafından Van'da hücre yapılanması için görevlendirildiği tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol