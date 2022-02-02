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Van'da terör operasyonu: 7 gözaltı

Demirören Haber Ajansı, Gülay Kuyucu - Güncel
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Van'da terör operasyonu: 7 gözaltı

VAN'da terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

VAN (DHA) - VAN'da terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, '6415 Sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet', 'Terör örgütüne üye olmak' ve 'Terör örgütüne bilerek isteyerek yardım/yataklık etmek' suçlarını işleyenlere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 1 Şubat günü Van'da operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.


Van'da terör operasyonu: 7 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Gülay Kuyucu - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Terör, PKK, Van, Güncel, Haber

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