Son dakika haberi: Van'da terör operasyonu: 12 gözaltı
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Son dakika haberi: Van'da terör operasyonu: 12 gözaltı

Son dakika gündem haberine göre Van'da terör operasyonu: 12 gözaltıVAN merkezli 5 ilde düzenlenen terör operasyonunda, PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberi: Van'da terör operasyonu: 12 gözaltı
25.08.2020 13:17 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:32

Van'da terör operasyonu: 12 gözaltı

VAN merkezli 5 ilde düzenlenen terör operasyonunda, PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları ileri sürülen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürerken, bölgedeki operasyonlar ise devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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