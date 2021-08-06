Son dakika haberi! Van'da selde zarar gören bölgelerde alt yapı çalışmaları devam ediyor
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Son dakika haberi! Van'da selde zarar gören bölgelerde alt yapı çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberi! Van'da selde zarar gören bölgelerde alt yapı çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Van Büyükşehir Belediyesince selin hasara neden olduğu 6 ilçede alt yapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesince selin hasara neden olduğu 6 ilçede alt yapı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, selin etkilerinin ortadan kaldırılması için 69 noktada, 106 iş makinası ve 132 personel ile çalışma yapılıyor.

Selden hemen sonra mahalle içlerinde çamur ve kaya parçalarının temizliğini yapan belediye ekipleri, daha sonra tahrip olan alt yapı ve üst yapılarla ilgili çalışma başlattı.

Selden etkilenen alanlarda dere, bent ve yol temizliği çalışması gerçekleştiren ekipler, tahrip olan menfez ve köprüleri onarıyar, yol iyileştirme çalışmaları yürütüyor.

Son dakika haberi! Van'da selde zarar gören bölgelerde alt yapı çalışmaları devam ediyor
Son dakika haberi! Van'da selde zarar gören bölgelerde alt yapı çalışmaları devam ediyor
Son dakika haberi! Van'da selde zarar gören bölgelerde alt yapı çalışmaları devam ediyor
Son dakika haberi! Van'da selde zarar gören bölgelerde alt yapı çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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