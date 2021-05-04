Son dakika haberi: Van'da polisler sokak hayvanlarını elleriyle besledi
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Son dakika haberi: Van'da polisler sokak hayvanlarını elleriyle besledi

Son dakika haberi: Van'da polisler sokak hayvanlarını elleriyle besledi
Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... VAN'da polis ekipleri, Covid-19 nedeniyle uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarını unutmadı.

VAN'da polis ekipleri, Covid-19 nedeniyle uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde yiyecek bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarını unutmadı. Toplum Destekli Polislik Şubesi ile Hayvan Durum İzleme ekipleri, kentte belirlenen noktalara sokak hayvanları için mama bıraktı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgının önlenmesi için uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları unutulmadı. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, vatandaşlar tarafından beslenen sokak hayvanları da yalnız kaldı. Aç kalan hayvanların yardımına,  Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri yetişti. Ekipler, polis aracına koydukları mamaları kentin belirli noktalarına götürüp, sokak hayvanlarına bıraktı. Polisler mamaları kendi elleriyle sokak hayvanlarına verdi.


Son dakika haberi: Van'da polisler sokak hayvanlarını elleriyle besledi
Son dakika haberi: Van'da polisler sokak hayvanlarını elleriyle besledi
Son dakika haberi: Van'da polisler sokak hayvanlarını elleriyle besledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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