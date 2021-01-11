Son dakika haberi... Van'da polisler helikopterle hastaneye ulaştırdıkları hastayı ziyaret etti
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Son dakika haberi... Van'da polisler helikopterle hastaneye ulaştırdıkları hastayı ziyaret etti

11.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:26
Son dakika haberi... Van'da polisler helikopterle hastaneye ulaştırdıkları hastayı ziyaret etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Van'ın Bahçesaray ilçesinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle fenalaşan ve polis helikopteriyle hastaneye ulaştırılan 61 yaşındaki Kazım Gülgezer'i ekipler hastanede ziyaret etti.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle fenalaşan ve polis helikopteriyle hastaneye ulaştırılan 61 yaşındaki Kazım Gülgezer'i ekipler hastanede ziyaret etti.

İlçeye bağlı Güneyyamaç Mahallesi'ndeki evinde bir hafta önce kalp krizi geçiren ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kara yoluyla ulaşım sağlanamadığı için polis helikopteriyle hastaneye ulaştırılan Gülgezer, tedavisi sonrası sağlığına kavuştu.

Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülgezer'i tedavi gördüğü Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Havacılık Şube Müdürü Hanifi Sever, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bahçesaray'da kalp krizi geçiren bir hasta bilgisinin gelmesi üzerine harekete geçtiklerini anlattı.

Uçuş ekibinin hasta kurtarma göreviyle görevlendirildiğini belirten Sever, şunları kaydetti:

"Helikopter pilotlarımızla teknisyenlerimiz hızlı bir şekilde Bahçesaray'a ulaştı. Hasta oradan alınarak filomuza getirildi. Hastanın ambulansla hastaneye sevkini sağladık. Bununla gurur duyuyoruz. Kazım Gülgezer'in sağlığına kavuşmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Yarın kime ne olacağı bilinmez. Her zaman Türkiye'nin her köşesinde bulunan vatandaşlarımızın yanında olacağız."

Kazım Gülgezer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Akşam saatlerinde rahatsızlandığını ve mahallelerinde görev yapan öğretmen tarafından ilçe merkezindeki hastaneye götürüldüğünü kaydeden Gülgezer, "Yapılan müdahalenin ardından ilçeye gelen helikopterle Van'a getirildim. Allah polisimizden razı olsun. Onların sayesinde şu an hayattayım. Sağlığım yerinde, çok iyiyim. Hayatımı polislere borçluyum. Hayatımı kurtaran polislere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ziyarette Gülgezer'e hediye takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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