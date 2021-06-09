Son dakika haberi! Van'da polis, video ile siber dolandırıcılık tuzaklarına dikkat çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Van'da polis, video ile siber dolandırıcılık tuzaklarına dikkat çekti

Son dakika haberi! Van'da polis, video ile siber dolandırıcılık tuzaklarına dikkat çekti
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre VAN polisi, kentte son 6 ayda 175 'siber dolandırıcılık' olayınını gerçekleştiğini belirterek, dolandırıcıların yöntemlerine dikkat çeken video yayınladı.

VAN polisi, kentte son 6 ayda 175 'siber dolandırıcılık' olayınını gerçekleştiğini belirterek, dolandırıcıların yöntemlerine dikkat çeken video yayınladı.

Kentte son 6 ayda 175, son bir ayda ise 33 siber dolancırıcılık olayı gerçekleşti. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son dönemlerde artış gösteren siper dolandırıcılıkla mücadele ile ilgili bir video yayınladı. Polis, dolandırıcıların kullandığı yöntemleri tek tek ortaya çıkardı. Video haline getirilip yayınlanan 'siber dolandırıcılık' tuzaklarıyla ilgili görüntülerde mağdurların nasıl şöyle anlatıldı:

"Arkadaşım olduğu için hiç şüphelenmedim. Dolandırıcılar arkadaşımdan gelen mesajda hediye çeki dağıtıyoruz, hattın faturalı mı diye sordu. Arkadaşım olduğu için şüphelenmedim ve cevap verdim', 'Arkadaşım bana e-posta gönderdi. Sosyal medya hesabında bu maili kendi mail adresimin olduğu yere kopyalamamı söyledi. Arkadaşım olduğu için hiç şüphelenmedim', '**.com sosyal medya hesabı üzerinden bahis ve iddiaa reklamlarını, buralardan insanların para kazandığını gördüm. Hesabı takibe aldım ve irtibata geçtim. Şikeli maçlar oynanacağını, para yatırmam durumunda büyük meblağlar kazanabileceğimi, bunun için belirli miktarda para yatırmam gerektiğini bana söylediler gibi benzer şekilde dolandırıldıkları anlaşılmıştır."

Son dakika haberi! Van'da polis, video ile siber dolandırıcılık tuzaklarına dikkat çekti
Son dakika haberi! Van'da polis, video ile siber dolandırıcılık tuzaklarına dikkat çekti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

BAĞCILAR'DA MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKEN TACİZ İDDİASI; ŞÜPHELİNİN EVİ KURŞUNLANDI
BAĞCILAR'DA MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKEN TACİZ İDDİASI; ŞÜPHELİNİN EVİ KURŞUNLANDI
Bağcılar'da mahalleliyi sokağa döken taciz iddiası; şüphelinin evi kurşunlandı
Bağcılar'da mahalleliyi sokağa döken taciz iddiası; şüphelinin evi kurşunlandı
Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı: Sizi burada istemiyoruz
Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı: Sizi burada istemiyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Veysel Eroğlu Meral Akşener Memduh Büyükkılıç
Magazin Hazal Kaya Atilla Taş Rahşan Gülşan Kerimcan Durmaz
Spor Fatih Terim Merih Demiral Nihat Özdemir Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Van'da polis, video ile siber dolandırıcılık tuzaklarına dikkat çekti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 08:49:06. #1.14#

title