Son dakika haberi! Van'da PKK'lı teröristler yol yapım işçilerine saldırdı: 2 şehit, 8 yaralı
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Son dakika haberi! Van'da PKK'lı teröristler yol yapım işçilerine saldırdı: 2 şehit, 8 yaralı

Son dakika haberine göre Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerin yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı.

Son dakika haberi! Van'da PKK'lı teröristler yol yapım işçilerine saldırdı: 2 şehit, 8 yaralı
08.06.2020 22:51 | Son Güncelleme: 08.06.2020 23:10

Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerin yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylası'na yol çalışması yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına terör örgütü PKK tarafından saat 18.00 sıralarında, el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

Saldırıda araçta bulunan 2 işçinin şehit olduğu, 8 işçinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralı işçiler helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Yaralılarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Şehit işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Tek amacı bölge halkına hizmet götürmek olan sivil işçilere menfur saldırı düzenleyen bölücü terör örgütünü ve arkasında duranları telin ediyoruz."

Açıklamada, saldırı sonrasında bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.

Vali Bilmez yaralı işçileri ziyaret etti

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu yaralanan işçileri Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Bilmez, Hastane Başhekimi Sebahattin Çelik'ten bilgi aldı.

Hastane önünde bekleyen şehit işçilerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileyen Bilmez, yaralıların sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

Vali Bilmez'e İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ eşlik etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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