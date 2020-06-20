Son dakika haberi | Van'da öğrencilerin LGS sınavı heyecanı
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Son dakika haberi | Van'da öğrencilerin LGS sınavı heyecanı

Son dakika güncel haberi: VAN'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava giren öğrenciler, koronavirüs önlemleri kapsamında salonlara alındı.

Son dakika haberi | Van'da öğrencilerin LGS sınavı heyecanı
20.06.2020 10:38 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:22

VAN'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava giren öğrenciler, koronavirüs önlemleri kapsamında salonlara alındı. Öğrenciler sınıflarda ter dökerken, aileleri ise okul önlerinde onlar için dua etti.

LGS sınavının ilk oturumu saat 09.30 'da başladı. Van'da koronavirüs salgını nedeniyle okullarda tedbirler alındı. Okullarda öğrenciler ve görevliler için maske ve dezenfektanlar hazırlandı. Van Zaferler Okulu'nda sınava girecek öğrenciler, ellerini dezenfekte ettikten sonra maske takıp, sınava girdi. Aileler ise okulların önlerinden çocuklarının başarısı için dua etti.Sınava giren oğlu İsmail'i bekleyen Sait Tefeiye, Antalya'da yaşadıklarını, fakat pandemi sürecinde Van'a geldiklerini ve sınav yerini de Van olarak seçtiklerini söyledi. Kendisinin de en z oğlu kadar heyecanlı olduğunu belirten Tefeiye, tüm öğrencilere başarılar diledi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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