Son dakika haberi: VAN'DA MASAJ SALONUNA FUHUŞ OPERASYONU - Haberler
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Son dakika haberi: VAN'DA MASAJ SALONUNA FUHUŞ OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre VAN'da polisin masaj salonuna düzenlediği operasyonda 8 kişiye fuhuş suçundan 14 bin 80 lira ceza uygulanırken, işletme sahibi ise 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

VAN'da polisin masaj salonuna düzenlediği operasyonda 8 kişiye fuhuş suçundan 14 bin 80 lira ceza uygulanırken, işletme sahibi ise 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü 'Fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik, zorlama, yer ve imkan sağlama suçlarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesinde ruhsatsız faaliyet yürüten bir masaj salonuna operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişiye fuhuş suçundan 14 bin 80 lira idari para cezası uygulanırken, işletme sahibi 1 kişi ise 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika haberi: VAN'DA MASAJ SALONUNA FUHUŞ OPERASYONU

Son dakika haberi: VAN'DA MASAJ SALONUNA FUHUŞ OPERASYONU

Son dakika haberi: VAN'DA MASAJ SALONUNA FUHUŞ OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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