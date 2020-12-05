Son dakika haberi: Van'da kısıtlamaya uyuluyor
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Son dakika haberi: Van'da kısıtlamaya uyuluyor

05.12.2020 09:01 | Son Güncelleme: 05.12.2020 09:05
Son dakika haberi: Van'da kısıtlamaya uyuluyor

Son dakika gündem haberine göre KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında dün akşam başlayan ve hafta sonu boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Van'da vatandaşlar, yasağa uydu.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında dün akşam başlayan ve hafta sonu boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Van'da vatandaşlar, yasağa uydu. Sabah saatlerinde sadece kısıtlamadan muaf olanlar ile evlerine yakın fırınlardan ekmek alanların görüldüğü caddelerde polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Dün akşam saat 21.00'da başlayan kısıtlama öncesi Van'da alışveriş yapmak için vatandaşlar market ve pazarlarda yoğunluk oluştururken, kısıtlamanın başlamasıyla birlikte caddeler sessizliğe büründü. Bugün sabah saatlerinde ise kentte kısıtlamadan muaf olanlar ile evlerine yakın fırınlarda ekmek alan vatandaşlar görüldü. Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısıtlama ile birlikte şehir giriş çıkışlarında ve şehir merkezinde denetimlerini sürdürüyor.


Son dakika haberi: Van'da kısıtlamaya uyuluyor
Son dakika haberi: Van'da kısıtlamaya uyuluyor
Son dakika haberi: Van'da kısıtlamaya uyuluyor
Son dakika haberi: Van'da kısıtlamaya uyuluyor
Son dakika haberi: Van'da kısıtlamaya uyuluyor
Son dakika haberi: Van'da kısıtlamaya uyuluyor
Son dakika haberi: Van'da kısıtlamaya uyuluyor
Son dakika haberi: Van'da kısıtlamaya uyuluyor
Son dakika haberi: Van'da kısıtlamaya uyuluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU

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Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberi: Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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