Son dakika haberi: Van'da, kısıtlama öncesi sokak hayvanları unutulmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi: Van'da, kısıtlama öncesi sokak hayvanları unutulmadı

31.12.2020 17:32 | Son Güncelleme: 31.12.2020 17:36
Son dakika haberi: Van'da, kısıtlama öncesi sokak hayvanları unutulmadı

Son dakika habere göre VAN Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs nedeniyle bu akşam saat 21.00'de başlayacak olan kısıtlama öncesi sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama bıraktı.

VAN Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs nedeniyle bu akşam saat 21.00'de başlayacak olan kısıtlama öncesi sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama bıraktı.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile yeni yılda 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bugün saat 21.00'de başlayacak olan ve 4 Ocak günü saat 05.00'te sona erecek 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama ile su bıraktı.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, sokak hayvanlarına kısıtlama öncesinde olduğu gibi kısıtlama sonrasında da düzenli yiyecek bırakıldığını söyledi. Allahverdi, "Biz günlük kent merkezine 200 kilogram mama bırakıyoruz. Kar yağışı ve sokağa çıkma yasaklarında bu sayıyı, günlük 300 kilograma çıkarttık. Herkes evinin bulunduğu sokağa, yemek artıklarını bırakırsa hayvanlarımız aç kalmaz. Belirlediğimiz sabit noktaların sayısını arttırarak mama bırakmaya çalışıyoruz. Hayvanseverlerden de destek bekliyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Abdullah Kurt ise yasak döneminde herkesin, sokak hayvanlarına bakması gerektiğine dikkat çekti. Kurt, "Evim bu noktaya yakın. Her gün ekipleri, sokak hayvanlarına mama bırakırken görüyorum. Sokağa çıkma kısıtlamasında ne yazık ki hayvanlar yiyecek bulamıyor. Bu uygulama sayesinde inşallah aç kalmayacaklar. Hayvan aç kalmazsa kimseye saldırmaz, rahatsız etmez. Allah herkesten razı olsun" diye konuştu.


Son dakika haberi: Van'da, kısıtlama öncesi sokak hayvanları unutulmadı
Son dakika haberi: Van'da, kısıtlama öncesi sokak hayvanları unutulmadı
Son dakika haberi: Van'da, kısıtlama öncesi sokak hayvanları unutulmadı
Son dakika haberi: Van'da, kısıtlama öncesi sokak hayvanları unutulmadı
Son dakika haberi: Van'da, kısıtlama öncesi sokak hayvanları unutulmadı
Son dakika haberi: Van'da, kısıtlama öncesi sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Seda Sayan Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Arda Turan Fatih Terim Cüneyt Çakır Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Ocak Türk Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Van'da, kısıtlama öncesi sokak hayvanları unutulmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 17:49:13. #1.14#
title