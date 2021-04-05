Son dakika haberi | Van'da kardelenler çiçek açtı
İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ - Haberler | Yerel
Edinilen son dakika haberine göre Van'da kardelenler çiçek açtı Van Gölü kıyısında bahar ayının gelmesi ve karların erimesiyle birlikte kardelenler çiçek açmaya başladı.
Van'da kardelenler çiçek açtı
VAN - Van Gölü kıyısında bahar ayının gelmesi ve karların erimesiyle birlikte kardelenler çiçek açmaya başladı.
Van'ın merkez Tuşba ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte karlar erimeye başladı. Van Gölü kıyısında Van-Erciş karayolu üzerindeki tarlalarda baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler çiçek açtı. Doğu Anadolu Bölgesinde karları adeta delerek güneşe kendilerini gösteren kardelenler görenleri büyülüyor. Van Gölü'nün mavisi, karlı dağlar ve yeşilin birleştiği noktalarda açan kardelenler, kartpostallık manzaralar oluşturuyor.
(YLM-MSA-Y)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ