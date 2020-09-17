Son dakika haberi | Van'da karantinada tutulduğu yurttan kaçan genç yakalandı
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Son dakika haberi | Van'da karantinada tutulduğu yurttan kaçan genç yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada tutulduğu yurttan kaçan genç yakalandı.

Son dakika haberi | Van'da karantinada tutulduğu yurttan kaçan genç yakalandı
17.09.2020 20:47 | Son Güncelleme: 17.09.2020 20:50

Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada tutulduğu yurttan kaçan genç yakalandı.

Kovid-19 şüphesiyle kentteki Süleyman Şah Yurdu'nda karantinada bulunan İ.P, dün akşam saatlerinde elektrik kesintisini fırsat bilerek yurttan kaçtı.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede genci yakalayarak yurda geri götürdü.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, karantinaya uymadığı tespit edilen 11 kişinin öğrenci yurduna yerleştirildiğini söyledi.

Yurtta kalan bir kişinin elektrik kesintisini fırsata çevirerek kaçtığını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Yurtta izole ettiğimiz bir vatandaşımız gece elektriklerin kesilmesini fırsat bilerek yurttan kaçtı. Emniyet güçlerimiz onu en kısa sürede yakalayıp tekrar yurda teslim etti. Şahıs hakkında ikinci bir cezai işlem yapıldı. İzole edilen vatandaşlarımızın ikametgahlarının dışına çıkmaması gerekiyor. Bu kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacak. İnsanlarımızın, sevdiklerimizin, komşularımızın, ve akrabalarımızın sağlığı için bu tedbirlere uyumamamız gerekiyor. Yoksa bu virüsle mücadelede zorlanacağız."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Emre Ilıkan
Emre Ilıkan
AA Editörü
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