Kalp krizi geçiren hastanın imdadına polis helikopteri yetişti
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Kalp krizi geçiren hastanın imdadına polis helikopteri yetişti

07.01.2021 10:43 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:54

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, rahatsızlanan kişi, polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, rahatsızlanan kişi, polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.

İlçede kalp krizi geçiren 61 yaşındaki Kazım Gülgezer'in yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaya ulaşarak müdahale eden ekipler, Gülgezer'in kara yoluyla Van'a yetiştirilmesinin mümkün olmaması üzerine Van Emniyet Müdürlüğünden yardım istedi.

Bunun üzerine Havacılık Şubesince görevlendirilen polis helikopteri, hasta ile refakatçisini ilçeden alarak Van'da bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Hasta ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçiren hastanın imdadına polis helikopteri yetişti
Kalp krizi geçiren hastanın imdadına polis helikopteri yetişti
Kalp krizi geçiren hastanın imdadına polis helikopteri yetişti
Kalp krizi geçiren hastanın imdadına polis helikopteri yetişti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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