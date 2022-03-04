Son dakika haberi! VAN'DA KADINLAR HEM ÖĞRENİYOR, HEM KAZANIYOR

TUŞBA, VAN (DHA) - VAN'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Tuşba Gençlik Merkezi'ne gelen kadınlar, 16'ıncı yüzyıldan günümüze kadar devam eden eski Türk sanatlarından çini, su kabağı işletmeciliği ve dikiş nakış kurslarına yoğun ilgi gösteriyor. Tuşba Gençlik Merkezi sorumlusu Mustafa Gürbaş, merkezde açılan 27 kursta 400'e yakın kayıtlı kursiyer ve gelen misafir öğrencilerle birlikte 600 kişinin meslek öğrendiğini belirterek, "Kurslar arasında kadınlar en çok çini sanatı, dikiş nakış ve su kabağı sanatını öğrenip, öğrendiklerini tabak ve vazolara işledikleri desenlerle de güzül eserler ortaya çıkarıyor. Hem meslek öğreniyorlar, hem yaptıkları eserleri satıp aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar." dedi.

Van Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Tuşba Gençlik Merkezin'de 27 ayrı kurs veriliyor. Kız ve erkek öğrenciler ile ev hanımı kadınlar, açılan kurslara haftanın 4 günü gelerek meslek öğreniyor. Toplam 400 kursiyerin dönüşümlü olarak eğitim gördüğü Gençlik Merkezi bünyesinde açılan kurslardan en büyük ilgiyi ise çini sanatı ve işlemeciliği görüyor. Merkeze gelen kursiyerler, 16'ıncı yüzyıldan günümüze kadar devam eden eski Türk sanatlarından çini, su kabağı işletmeciliği ve dikiş nakış öğreniyor. Kadınlar, tabak ve vazolarla birbirinden güzel eserler ortaya çıkarırken, işledikleri eserler arasında Van'ın Akdamar Adası, Van Kedisi ve İnci Kefali balığı de bulunuyor.

'GENÇLİK MERKEZİ'NDE 27 KURS AÇILDI'

Tuşba Gençlik Merkezi sorumlusu Mustafa Gürbaş, merkezde çeşitli dallarda 27 kursun açıldığını belirterek, "Gençlik Merkezimiz yaklaşık 5 yıla yakındır faaliyet göstermektedir. Bizim özellikle spor baranşları dışında el sanatları, güzel sanatlar, geleneksel Türk okçuluğu gibi bir çok eğitimleri merkemimizde yapmaktayız. Burada yapılan çalışmalara gençlerin katılımı bizim için önemli. Aynı zamanda Gençlik Merkezimizde bir çok aile de faydalanmaya çalışıyor. Özellikle ev hanımları ciddi rağbet gösteriyorlar. Buraya gelen ev hanımları hem eğitim almış oluyorlar, aynı zamanda burada yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Bu yüzden el sanatları, seramik, ebru sanatları da ailelerin gençlerin ilerde ailele bütçelerine katkı sağlayan çalışmalar oluyor. Yaklaşık 400 kayıtlı kursiyerimiz var. Bunun dışında gelen misafir kursiyerlerle beraber 600 kişi burada kurs görüyor. Bunun dışında gönüllülük çalışmaları, sosyal sorumluluk çalışmalarımız da var."dedi.

Çocuğu ile birlikte çini sanatı kursuna gelen Nurgül Baltık da, 1,5 yıldır geldiği kursta hem meslek öğrendiğini, hem de yaptığı ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunduğunu söyledi.