Son dakika haberi: Van'da kaçak göçmenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 41 yaralı (2) Son dakika habere göre AFGANİSTAN UYRUKLU YARALI, KAZAYI ANLATTIVanın Muradiye ilçesine bağlı Yumaklı Mahallesi'nde, kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün otomobille çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü ve 41 kişinin de yaralandığı kazada yaralanan ismi öğrenilmeyen Afganistan uyruklu göçmen, olay anını anlattı.

AFGANİSTAN UYRUKLU YARALI, KAZAYI ANLATTI

Vanın Muradiye ilçesine bağlı Yumaklı Mahallesi'nde, kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün otomobille çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü ve 41 kişinin de yaralandığı kazada yaralanan ismi öğrenilmeyen Afganistan uyruklu göçmen, olay anını anlattı. Afganistan uyruklu vatandaş, "Minibüste 42 kişi vardı. Yurda yasa dışı yollarla giriş yaptık. Jandarmaya yakalanmamak için de bir minibüs bizi Muradiye ilçesinden aldı. Kontrol noktalarına yakalanamamak için mahalle yolunu kullandık. Bizi taşıyan minibüs mahalle yolunda karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Ben de kazada yaralandım. Ayağım çok ağrıyor. Beni tedavi için Van'a götürecekler" dedi.

Orhan AŞAN-Barbaros KUL/VAN,

Kaynak: DHA