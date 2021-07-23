Son dakika haberi | Van'da iş yeri yangını
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Son dakika haberi | Van'da iş yeri yangını

Son dakika haberi | Van'da iş yeri yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın büyük korkuya neden oldu.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın büyük korkuya neden oldu.

Alınan bilgilere göre yangın, ilçe merkezindeki Kültür Sokak'ta bulunan bir kafede meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İpekyolu Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İş yeri kullanılamaz hale gelirken, çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı. - VAN

Son dakika haberi | Van'da iş yeri yangını
Son dakika haberi | Van'da iş yeri yangını
Son dakika haberi | Van'da iş yeri yangını
Son dakika haberi | Van'da iş yeri yangını
Son dakika haberi | Van'da iş yeri yangını
Son dakika haberi | Van'da iş yeri yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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