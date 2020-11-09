Son dakika haberi: Van'da fuar sonrası vakalarda artış gözlenmedi
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Son dakika haberi: Van'da fuar sonrası vakalarda artış gözlenmedi

09.11.2020 14:29 | Son Güncelleme: 09.11.2020 14:33
Son dakika haberi: Van'da fuar sonrası vakalarda artış gözlenmedi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Anatolia Grup Genel Koordinatörü Özgür Can Çelik, Van'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen 'Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı'nda korona virüs vakalarında artış gözlenmediğini ifade etti.

Anatolia Grup Genel Koordinatörü Özgür Can Çelik, Van'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen 'Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı'nda korona virüs vakalarında artış gözlenmediğini ifade etti.

Van'da 23 Ekim tarihinde başlayıp 1 Kasım tarihinde sonuçlanan 4. Büyük Van Yöresel Ürünler ve Hediyelik Eşya Fuarı ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Anatolia Grup Genel Koordinatörü Özgür Can Çelik, fuara yöre halkının büyük ilgi gösterdiğini ifade etti. Her sene olduğu gibi Türkiye'nin dört bir yanından gelen yöresel ürünler ve el sanatlarının Vanlılarla buluştuğunu dile getiren Çelik, "Şu ana kadar fuar ile ilgili içinde bulunduğumuz süreçten ötürü hiçbir belirti veya vaka sayılarında artışa ilişkin bir bilgi tarafımıza ulaşmadı. Fuarımızı kazasız, belasız bitirdik. Fuar içerisinde HES kodu sorgulamasının, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının ne kadar büyük önem taşıdığını bir kez daha görmüş olduk" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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