Son dakika haberi! Van'da FETÖ/PDY operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı

VAN (AA) - Van'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, 24-30 Kasım tarihlerinde "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen farklı soruşturmalar kapsamında haklarında ifade ve tespitler bulunan şüphelilerin yakalanmasına amacıyla çalışma başlatıldı.

Kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Necat Hazar - Son Dakika Haberleri

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