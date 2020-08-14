Son dakika haberi: Van'da etkisiz hale getirilen Gri Liste'deki teröristin, 2 işçiyi şehit ettiği ortaya çıktı
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Son dakika haberi: Van'da etkisiz hale getirilen Gri Liste'deki teröristin, 2 işçiyi şehit ettiği ortaya çıktı

Son dakika haberleri... VAN İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirilen Destan kod adlı PKK'lı Belyan Bozyiğit'in, 2 işçinin şehit edildiği, 8 işçinin de yaralandığı düzenleyen teröristlerden biri olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi: Van'da etkisiz hale getirilen Gri Liste'deki teröristin, 2 işçiyi şehit ettiği ortaya çıktı
14.08.2020 12:54 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:58

VAN İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirilen Destan kod adlı PKK'lı Belyan Bozyiğit'in, 2 işçinin şehit edildiği, 8 işçinin de yaralandığı düzenleyen teröristlerden biri olduğu öğrenildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın Çatak ilçesi kırsalında 11 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı 2 teröristten birinin, 500 bin TL para ödülüyle gri listede aranan Belyan Bozyiğit olduğu belirlendi. DHA'nın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, terörist Bozyiğit'in 8 Haziran 2020 tarihinde Çatak ilçesi Narlı Mahallesi'nde, Belbuka Yaylasına giden yolun iyileştirme faaliyetinde çalışan işçileri taşıyan minibüse el yapımı patlayıcıyla düzenlenen, 2 işçinin şehit olduğu, 8 işçinin de yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler arasında olduğu belirlendi. 

OPERASYONLARDA ARANAN TERÖRİSTLER HEDEF

Terör örgütü PKK'ya yönelik yılbaşından bugüne kadar 63 binin üzerinde operasyon yapıldı. Operasyonlarda 38'i gri, 17'si turuncu ve 2'si kırmızı olmak üzere 64 üst düzey, toplam 475 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 4 binin üzerinde kişi gözaltına alındı, 800'ün üzerinde şüpheli tutuklandı. Etkisiz hale getirilen terör örgütü üyelerinden 60'ının İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde olduğu öğrenildi. Son 8 ayda yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirilen 65 teröristten, 38'sinin gri, 17'sinin turuncu, 2'sinin kırmızı, 2'sinin mavi ve birinin yeşil listede olduğu belirlendi.


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Kaynak: DHA

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