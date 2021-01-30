Son dakika haberi... Van'da damdan düşen kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Son dakika haber: VAN'ın Gevaş ilçesinin Anaköy'e bağlı 3 bin 200 rakımda bulunan Çığır mezrasında evinin damını temizlerken dengesini kaybedip yüksekten düşen İsa Metin (61), yolun kardan kapalı olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle 2 saatlik kurtarma operasyonuyla hastaneye ulaştırıldı.

VAN'ın Gevaş ilçesinin Anaköy'e bağlı 3 bin 200 rakımda bulunan Çığır mezrasında evinin damını temizlerken dengesini kaybedip yüksekten düşen İsa Metin (61), yolun kardan kapalı olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle 2 saatlik kurtarma operasyonuyla hastaneye ulaştırıldı.

Gevaş ilçesinin 3 bin 200 rakımda bulunan Çığır mezrasında evinin damını temizlerken dengesini kaybedip yüksekten düşen İsa Metin, mezra yolunun kardan kapalı olması nedeniyle ihbar üzerine bölgeye çağırılan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle 2 saat süren kurtarma operasyonuyla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tedaviye alınan Metin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ