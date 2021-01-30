Son dakika haberi... Van'da damdan düşen kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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Son dakika haberi... Van'da damdan düşen kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

30.01.2021 19:05 | Son Güncelleme: 30.01.2021 19:12
Son dakika haberi... Van'da damdan düşen kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Son dakika haber: VAN'ın Gevaş ilçesinin Anaköy'e bağlı 3 bin 200 rakımda bulunan Çığır mezrasında evinin damını temizlerken dengesini kaybedip yüksekten düşen İsa Metin (61), yolun kardan kapalı olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle 2 saatlik kurtarma operasyonuyla hastaneye ulaştırıldı.

VAN'ın Gevaş ilçesinin Anaköy'e bağlı 3 bin 200 rakımda bulunan Çığır mezrasında evinin damını temizlerken dengesini kaybedip yüksekten düşen İsa Metin (61), yolun kardan kapalı olması nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle 2 saatlik kurtarma operasyonuyla hastaneye ulaştırıldı.

Gevaş ilçesinin 3 bin 200 rakımda bulunan Çığır mezrasında evinin damını temizlerken dengesini kaybedip yüksekten düşen İsa Metin, mezra yolunun kardan kapalı olması nedeniyle ihbar üzerine bölgeye çağırılan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle 2 saat süren kurtarma operasyonuyla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tedaviye alınan Metin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Son dakika haberi... Van'da damdan düşen kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Son dakika haberi... Van'da damdan düşen kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Son dakika haberi... Van'da damdan düşen kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Son dakika haberi... Van'da damdan düşen kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Son dakika haberi... Van'da damdan düşen kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

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