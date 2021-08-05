Son dakika haberi: Van'da çobanlara ve göçerlere yönelik kontrollerde silah ele geçirildi
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Son dakika haberi: Van'da çobanlara ve göçerlere yönelik kontrollerde silah ele geçirildi

Son dakika haberi: Van'da çobanlara ve göçerlere yönelik kontrollerde silah ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Van'ın Gürpınar ilçesinde çobanlara ve göçerlere yönelik yapılan kontrollerde silah ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde çobanlara ve göçerlere yönelik yapılan kontrollerde silah ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Gürpınar ilçesi Taşlıyazı Mahallesi kırsalında çobanlara ve göçerlere yönelik kontrollerin yapılması maksadıyla 4 Ağustos 2021 tarihinde operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon neticesinde 1 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, bir miktar fişek ve malzeme ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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