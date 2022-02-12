Son dakika haber | Van'da cinayet şüphelileri 206 saatlik kamera kaydı incelenmesiyle yakalandı

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde cinayet soruşturmasının 6 şüphelisi, 206 saatlik kamera kaydı incelenmesi sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta İpekyolu ilçesinde bulunan boş bir arazide meydana gelen cinayetle ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri, 34 Kent Güvenliği Yönetim Sistemi ve güvenlik kamerasına ait 206 saatlik kamera kaydını inceledi.

Yapılan programlı ve titiz çalışmalar sonucunda olayın şüphelileri olduğu tespit edilen 4 kişi ile bunları sakladığı ve yardım ettiği gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 fişek ile silah temizleme aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerden biri emniyette ifadesinin alınmasının ardından, 2'si sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 zanlı ise "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.