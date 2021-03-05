Son dakika haberi: Van'da, belediye ek hizmet binasının deposunda terörist resimlerinin yer aldığı afişler bulundu

Edinilen son dakika haberine göre Van'da, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan İpekyolu Belediyesinin ek hizmet binasının kullanılmayan depo kısmında, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristlerin resimleri bulundu.

Van'da, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan İpekyolu Belediyesinin ek hizmet binasının kullanılmayan depo kısmında, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristlerin resimleri bulundu.

İpekyolu Belediyesi ekipleri, depoda kullanılmayan malzemelerin taşınması esnasında buldukları örgütsel dokümanları, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne bildirdi.

Polis ekipleri, ihbar üzerine Bostaniçi Mahallesi'nde kullanılmayan İpekyolu Belediyesi Ek Hizmet Binası yerleşkesinde arama yaptı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramada, terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan ve güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerin resimlerinin bulunduğu afişler, örgütü simgeleyen bez parçaları, adli mercilerce basımı ve dağıtımı yasaklanan yayınlar, KHK ile kapatılan derneklere ait olduğu değerlendirilen belgeler ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, AA muhabirine, söz konusu örgütsel dokümanların, belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince depoda yapılan temizlik çalışması esnasında bulunduğunu söyledi.

Olayın kendisine bildirilmesi üzerine hemen gerekli tutanakların tutulduğunu aktaran Aslan, "Bu konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Aşan