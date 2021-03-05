Son dakika haberi: Van'da, belediye ek hizmet binasının deposunda terörist resimlerinin yer aldığı afişler bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi: Van'da, belediye ek hizmet binasının deposunda terörist resimlerinin yer aldığı afişler bulundu

05.03.2021 10:27 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:30
Son dakika haberi: Van'da, belediye ek hizmet binasının deposunda terörist resimlerinin yer aldığı afişler bulundu

Edinilen son dakika haberine göre Van'da, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan İpekyolu Belediyesinin ek hizmet binasının kullanılmayan depo kısmında, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristlerin resimleri bulundu.

Van'da, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan İpekyolu Belediyesinin ek hizmet binasının kullanılmayan depo kısmında, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristlerin resimleri bulundu.

İpekyolu Belediyesi ekipleri, depoda kullanılmayan malzemelerin taşınması esnasında buldukları örgütsel dokümanları, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne bildirdi.

Polis ekipleri, ihbar üzerine Bostaniçi Mahallesi'nde kullanılmayan İpekyolu Belediyesi Ek Hizmet Binası yerleşkesinde arama yaptı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramada, terör örgütü PKK/KCK elebaşı Abdullah Öcalan ve güvenlik güçleriyle girdikleri çatışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerin resimlerinin bulunduğu afişler, örgütü simgeleyen bez parçaları, adli mercilerce basımı ve dağıtımı yasaklanan yayınlar, KHK ile kapatılan derneklere ait olduğu değerlendirilen belgeler ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, AA muhabirine, söz konusu örgütsel dokümanların, belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince depoda yapılan temizlik çalışması esnasında bulunduğunu söyledi.

Olayın kendisine bildirilmesi üzerine hemen gerekli tutanakların tutulduğunu aktaran Aslan, "Bu konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemal Aşan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Pervin Buldan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emre Altuğ Hülya Avşar Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor Mustafa Er Cüneyt Çakır Emre Taşdemir Mustafa Yumlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Tatvan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Van'da, belediye ek hizmet binasının deposunda terörist resimlerinin yer aldığı afişler bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 10:30:32. #1.14#
title