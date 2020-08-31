Son dakika haberi | Van'da, araziye tuzaklanan 2 EYP imha edildi
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Son dakika haberi | Van'da, araziye tuzaklanan 2 EYP imha edildi

Son dakika gündem haberine göre Van'da, araziye tuzaklanan 2 EYP imha edildiVAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerce araziye önceden tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı tespit edildi.

31.08.2020 13:28 | Son Güncelleme: 31.08.2020 13:32

Van'da, araziye tuzaklanan 2 EYP imha edildi

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerce araziye önceden tuzaklanan 2 el yapımı patlayıcı tespit edildi. EYP'ler, kontrollü olarak imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Eşmepınar Mahallesi Govik mezrası kırsalına operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde, teröristlerin daha önce araziye tuzakladığı 2 EYP tespit edildi. EYP'ler, kontrollü olarak imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürdürülüyor.

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Son dakika haberi | Van'da, araziye tuzaklanan 2 EYP imha edildi

Kaynak: DHA

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