Son dakika haberi | Van'da ambulans devrildi, 5 kişi yaralandı

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde ambulansın devrilmesi sonucu 2'si sağlık çalışanı 5 kişi yaralandı.

İlçeden Van'daki hastaneye hasta taşıyan G.A yönetimindeki 65 EV 598 plakalı ambulans, yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile ambulanstaki sağlık çalışanı Ş.A, hasta N.K. ve iki refakatçisi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince il merkezindeki hastanelere kaldırıldı.