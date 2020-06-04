Son dakika haberi... Van'da 5,5 ton uyuşturucu imha edildi Son dakika 3. sayfa haberine göre Van'da 5,5 ton uyuşturucu imha edildi Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "Türkiye'de en çok uyuşturucu yakalayan Van'daki güvenlik birimleridir" Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Türkiye'de en çok uyuşturucu yakalayan birimlerin Van'daki güvenlik güçleri...

Van'da 5,5 ton uyuşturucu imha edildi

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez:

"Türkiye'de en çok uyuşturucu yakalayan Van'daki güvenlik birimleridir"

VAN - Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Türkiye'de en çok uyuşturucu yakalayan birimlerin Van'daki güvenlik güçleri olduğunu belirterek, "Bir taraftan terörle mücadele eden güvenlik kuvvetlerimiz, bir taraftan da geleceğimiz olan gençlerimizi korumak için, terörün temel finansal kaynağı olan uyuşturucu zehrinden muhafaza etmek için mücadele veriyor" dedi.

Van'da güvenlik güçlerince geçmiş yıllardan bu yana ele geçirilen 5,5 ton uyuşturucu imha edildi. Kentte polis ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu ele geçirilen ve mahkemesi biten 5,5 ton eroin, esrar ve metamfetamin gibi uyuşturucu maddeler, geniş güvenlik önlemleri altında Edremit ilçesindeki çimento fabrikasına getirilerek, bin dereceyi geçen fırınlarda imha edildi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ da çalışmaları yerinde inceledi.

"Uyuşturucular burada hemen hemen her yıl imha ediliyor"

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, güvenlik kuvvetlerinin istihbarat desteğiyle yürüttüğü operasyonlar sonucunda yakalanan uyuşturucuların mahkeme sonucu imhasına karar verildiğini belirtti. Vali Bilmez, "Mahkeme sonucunda imhasına karar verilen uyuşturucu maddeler valilik bünyesinde oluşturulan bir komisyonla filtresi olan yüksek ısı içeren fırınlarda imha edilmesi gerekiyor. Bu da ilimizde sadece çimento fabrikasında bu koşullar olduğu için belli periyotlarla biriken uyuşturucuyu imha ediyoruz. Bu uyuşturucular burada hemen hemen her yıl imha ediliyor. Bugün burada 5 ton civarında yüzde 80'i eroin olmak üzere 6 bin tablet uyuşturucu içeren hap komisyon huzurunda imha edildi. Bizler de buna tanıklık ettik" dedi.

"Binlerce gencimizi zehirleyecekti"

Uyuşturucunun yakalanmaması durumunda binlerce gencin zehirleneceğini dile getiren Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir taraftan terörle acımasızca mücadele eden güvenlik kuvvetlerimiz, bir taraftan da geleceğimiz olan gençlerimizi korumak ve terörün temel finansal kaynağı olan uyuşturucu zehrinden muhafaza etmek için mücadele veriyor. Türkiye'de en çok uyuşturucu yakalayan Van'daki güvenlik birimleridir. İstihbarat desteği veren birimlerimize, operasyonu gerçekleştiren emniyet, jandarma ve sınır birliklerimizin tüm mensuplarına bu anlamda teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı zehir tacirlerinin elinden kurtardıkları ve katkı sundukları için teşekkür ediyoruz. Yargı mercilerimiz, savcılarımız, mahkemelerimiz de bu süreci hızlı bir şekilde sonuçlandırdıkları için teşekkür ediyoruz. Terörle mücadelenin bir parçası olan uyuşturucuyla mücadelede de aynı kararlılıkla sürdürmekteyiz."

Mahkeme kararları üzerine 5 ton 27 kilogram eroin, esrar, afyon sakızı, metamfetaminin de içinde bulunduğu çeşitli uyuşturucu maddesinin imha işlemini gerçekleştirdiklerini ifade eden Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ise "Aynı zamanda 5 bin 893 adet uyuşturucu tablet imhasını da gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA