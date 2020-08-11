Son dakika haberi | Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Van-Çatak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
11.08.2020 08:57 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:23
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Van-Çatak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi."
(İHA)
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Kaynak: İHA