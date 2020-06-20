Son dakika haberi: Van'da 113 kilo eroin ele geçirildi
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Son dakika haberi: Van'da 113 kilo eroin ele geçirildi

Son dakika habere göre VAN'da, bir kargo şubesinde düzenlenen operasyonda, 165 basınçlı metal köpük kutusu içerisine gizlenmiş 165 paket halinde 113 kilo 350 gram eroin ele geçirildi.

Son dakika haberi: Van'da 113 kilo eroin ele geçirildi
20.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:10

VAN'da, bir kargo şubesinde düzenlenen operasyonda, 165 basınçlı metal köpük kutusu içerisine gizlenmiş 165 paket halinde 113 kilo 350 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, İpekyolu ilçesinde bulunan kargo şubesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, narkotik madde arama köpekleri 'Zeus' ve 'Zeyna' yardımıyla yapılan aramada 165 basınçlı metal köpük kutusu içerisine zulalanmış 165 paket halinde 113 kilo 350 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili olarak İ.H.T., D.G. ve Y.C. gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

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