Son dakika haberi | Van-Çatak kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika güncel haberi... İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van-Çatak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
11.08.2020 08:57 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:13
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van-Çatak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Van-Çatak kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, teröristlerle birlikte 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet M16 piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 5 adet kalaşnikof şarjör, 5 adet M16 şarjörü, 150 adet (7.62) mm fişek, 150 adet (5.56) mm fişek ele geçirildiği kaydedildi. Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.
(İHA)
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA