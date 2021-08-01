Son dakika haberi! Van Büyükşehir Belediyesi'nden Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek
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Son dakika haberi! Van Büyükşehir Belediyesi'nden Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Van Büyükşehir Belediyesi'nden Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek Van Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek için araç ve personel gönderdi.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek için araç ve personel gönderdi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla Antalya'da süren orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek için görevlendirilen 4 araç ve 15 personel yola çıktı. İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 3 itfaiye aracı ve 13 personel, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı 1 su tankeri ve 2 personelden oluşan 4 araç ve 15 kişilik ekip, Antalya'da yapılacak görevlendirmenin ardından belirlenen noktalarda yangın söndürme çalışmalarına katılacak.

Akşam saatlerinde Tuşba ilçesinde bulunan İtfaiye Daire Başkanlığı Kampüsünde çıkış yapan itfaiye ve VASKİ personelleri, arkadaşlarıyla tek tek vedalaştı. Yangın bölgesinde görev alacak olan arkadaşlarının arkasından itfaiye hortumuyla su döken meslektaşları, kazasız bir şekilde gidip dönmeleri için dua etti.

Akdeniz Bölgesi'nde etkili olan orman yangınlarının söndürülmesi için 7/24 göreve hazır olduklarını belirten Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Abdülillah Arvas, "Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimizin talimatları doğrultusunda 4 araç ve 15 personelle bugün kentten çıkış yapacağız. Oradaki meslektaşlarımıza ve vatandaşlarımıza yardımcı olmak için gidiyoruz. Genel anlamda tecrübeli personelimizi belirledik. İnşallah faydalı olacağız. Şimdiden göreve giden personelimize teşekkür ediyorum. Yolları açık olsun" diye konuştu.

Son dakika haberi! Van Büyükşehir Belediyesi'nden Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek
Son dakika haberi! Van Büyükşehir Belediyesi'nden Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek
Son dakika haberi! Van Büyükşehir Belediyesi'nden Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek
Son dakika haberi! Van Büyükşehir Belediyesi'nden Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

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