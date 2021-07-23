Son dakika haberi... Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım ligden düştü

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig'de mücadele eden Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ligden düştü.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig'de mücadele eden Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ligden düştü.

Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Derneği, pandemiden dolayı ertelenen maçlarını 7-16 Temmuz'da Yalova'da oynadı. Lig maçları öncesi takım kaptanı Veli Kırmızı ve kadın bir sporcunun korona virüs testinin pozitif çıkması Van ekibini zora soktu. Hiçbir transfer yapmadan ve takımın bel kemiği olan sporcularından yoksun maçlara çıkan Van ekibi, hiçbir galibiyet alamadan ligden düştü.

Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Hanefi Baykara, maçlarda Van'ı en iyi şekilde temsil etmek için her zaman ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Destek olmadan başarı da gelmiyor. 2 kişinin verdiği destekle bu iş olmuyor. Yıllardır verdiğimiz emekler boşa gitti. Bu engelli sporcu kardeşlerimizin emekleri boşa gitti. Bundan sonra yine mücadelemize devam edeceğiz. Düştüğümüz yerde Allah'ın izniyle kalkmasını da biliriz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı