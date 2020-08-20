Son dakika haberi! Valinin 'Bu işin şakası yok' dediği Çorum'da koronavirüs tedbirleri unutuldu Son dakika haberlerine göre ÇORUM Valisi Mustafa Çiftçi'nin koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler sırasında yaptığı "Bu işin şakaya gelir yanı yok" açıklamasının ardından kentte, genellikle maske takılmadığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlendi.

ÇORUM Valisi Mustafa Çiftçi'nin koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler sırasında yaptığı "Bu işin şakaya gelir yanı yok" açıklamasının ardından kentte, genellikle maske takılmadığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda ülke genelinde olduğu gibi dün Çorum'da da denetimler gerçekleştirildi. İl merkezi ve ilçelerde toplam 211 ekip ve 663 kişilik personelin katıldığı toplu uygulamalara Vali Mustafa Çiftçi de yer aldı. Tedbirlere uyulması çağrısında bulunan Vali Çiftçi, "26 Temmuz'dan bugüne kadar 16 vefatımız oldu. Bu da son 1 ayda vefat sayısının ne kadar arttığını göstermiş oluyor. Dolayısıyla bu işin şakaya gelir yanı yok" dedi.

Vali Çiftçi'nin açıklamasının ardından kentte kalabalık ortamlarda bulunan çoğu kişinin maskesiz dolaştığı, sosyal mesafe kuralını da hiçe saydığı gözlendi. Caddelerde yürüyen bazı kişiler, maskeyi koluna takarken, bazıları da maskesini çene altında tutuyor. Sokakta herkesin dikkatsiz olduğunu belirten Hasan Güler, "Herkes ağzı, burnu açık geziyor. Bize az bile. Sigara içiyorlar, sigarayı unutmuyorlar, maskeyi unutuyorlar" diye konuştu.

Arap Koç, "Herkesin maskesini takması lazım. Maskesizler, maskelilere hastalık bulaştırıyor. O yüzden herkes önlemini almalı" derken, Selvinaz Yıldırım ise herkesin tedbirli olması gerektiğini, vakaların artmasının tedbirsizlikten kaynaklandığını dile getirdi.

Kaynak: DHA