Son dakika haberi: Valilikten ana okullarına ilişkin uzaktan eğitim kararı
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Son dakika haberi: Valilikten ana okullarına ilişkin uzaktan eğitim kararı

28.11.2020 22:38 | Son Güncelleme: 28.11.2020 22:42
Son dakika haberi: Valilikten ana okullarına ilişkin uzaktan eğitim kararı

Son dakika gündem haberi... İSTANBUL Valiliği'nden sosyal medyada yapılan duyuru ile resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildiği açıklandı.

İSTANBUL Valiliği'nden sosyal medyada yapılan duyuru ile resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildiği açıklandı. Yapılan açıklamada, "İstanbul'da, 1 Aralık-4 Ocak arasında resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi"  denildi. 

Valilik ayrıca STK, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruşları, barolar, meslek odaları, birlikler ve kooperatiflerce düzenlenecek etkinlikler (genel kurul dahil) 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelendiği duyuruldu. 

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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