Son dakika haberi: Valilikten ana okullarına ilişkin uzaktan eğitim kararı

Son dakika gündem haberi... İSTANBUL Valiliği'nden sosyal medyada yapılan duyuru ile resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildiği açıklandı.

İSTANBUL Valiliği'nden sosyal medyada yapılan duyuru ile resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildiği açıklandı. Yapılan açıklamada, "İstanbul'da, 1 Aralık-4 Ocak arasında resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi" denildi.

Valilik ayrıca STK, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruşları, barolar, meslek odaları, birlikler ve kooperatiflerce düzenlenecek etkinlikler (genel kurul dahil) 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelendiği duyuruldu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı